شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لـ5 ملايين ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم ، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، وقال :" إن هذا المشروع المبارك يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم ".

وأكد أن الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ (18) دولة عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا .

Advertisements

وسأل معاليه المولى - عزوجل - أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.