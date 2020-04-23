كورونا.. 134 إصابة في سجون المغرب

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، الخميس، تسجيل 134 إصابة بفيروس كورونا في سجون البلاد.

وقال بيان للمندوبية العامة للسجون (حكومية) إنه "تم تسجيل 133 حالة بسجن ورزازات (جنوب)، وحالة بسجن القصر الكبير (شمال)".

وأوضح البيان أن "النتائج الجزئية للمختبرات بينت إصابة 133 سجينا بفيروس كورونا، من أصل 309 الذين ظهرت نتائج اختباراتهم، بسجن ورزازات".

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ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت لباقي نزلاء السجن المحلي بالقصر الكبير، أسفرت عن إصابة سجين فقط، نقل للعلاج، مع وضع السجناء الخمسة المخالطين له في حجر صحي.

ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل، و10 آلاف و200 موظف، لذا تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال "ضعيفة".

وحتى الخميس، وصل إجمالي الإصابات في السجون المغربية بفيروس كورونا 216، بينها 73 موظفا، وفق بيانات رسمية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 151، إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ عدد المصابين 3537، عقب الكشف عن 91 إصابة (غير متضمنة إصابات السجناء).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.