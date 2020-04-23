ارتفاع ضحايا كورونا في السعودية والإمارات

إسطنبول/ الخليج 365

ارتفع الخميس عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من الإمارات والسعودية، وفق إحصائيات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع وفيات الفيروس إلى 121، إثر تسجيل 7 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها "سجلت 7 وفيات و1158 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و930".

وأضافت أن 113 حالة تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1925.

Advertisements

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و518 إصابة و91 حالة شفاء.

وكشفت الوزارة أنها سجلت 518 إصابة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة بالبلاد 8756.

كما أعلنت عن 4 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 56.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و659 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.