عاهل الأردن و"آبي" يؤكدان استمرار التنسيق في مواجهة كورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

شدد كل من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، على أهمية استمرار تنسيق الجهود ثنائيا ودوليا، لمجابهة وباء فيروس كورونا.

وأكد الملك عبد الله وآبي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبينها سبل التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة الشعوب، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وسجل الأردن 435 إصابة بالفيروس، بينها 7 وفيات، و315 حالة شفاء.

ووجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، كلمة متلفزة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها إن المملكة تعيش "أجواء احتواء وباء كورونا".

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وشدد الرزاز، الخميس، على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية، والتخلي عن التقاليد الاجتماعية الرمضانية المحببة، لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض سلطات المملكة حظرا جزئيا للتجوال، يُسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم بين العاشرة صباحا والسادسة مساء.

كما أغلقت السلطات العاصمة عمان، وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و659 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.