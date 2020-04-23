الغنوشي يدعو لإنهاء مأساة التونسيين العالقين في الخارج

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، مختلف هياكل الدولة إلى العمل السريع لإنهاء مأساة المواطنين العالقين بالخارج، والتعجيل بإعادتهم إلى بلدهم.

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدت بالبرلمان، خصصت للحوار مع كل من وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، ووزير الدولة المكلف بالنقل أنور معروف.



وقال الغنوشي، إنه "يجب توفير ما يحفظ حياة وكرامة بقية التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهم، إلى حين إعادتهم مكرمين".

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والأربعاء، أعلنت السلطات إجلاء أكثر من 3 آلاف مواطن عالق في ليبيا، من أصل 5 آلاف عامل هناك، بسبب تفشي فيروس كورونا.



والأحد، كشف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أنه "تم منذ اتخاذ قرار غلق الحدود في 16 مارس/ آذار الماضي، إعادة 18 ألف تونسي عالقين بالخارج، عبر أكثر من 190 رحلة جوية من كل أنحاء العالم".



والأسبوع الماضي أكد وزير التعليم العالي سليم شورى، استعداد بلاده لإجلاء جميع الطلاب من الخارج، المقدر عددهم بنحو 25 ألفا، في حال أرادوا ذلك.



وحتى الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس 909، بينهم 190 متعافيا، فيما توفي 38.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.