السودان.. نجاة دبلوماسي أمريكي من محاولة اغتيال بالخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365



نجا دبلوماسي يعمل بالسفارة الأمريكية بالعاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، من محاولة اغتيال بإطلاق الرصاص على سيارته.



وأفاد مصدر دبلوماسي بالسفارة، للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه)، أن "الدبلوماسي الأمريكي تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق الرصاص على سيارته من شخص مجهول".



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وذكر المصدر أن "الدبلوماسي الأمريكي أثناء مغادرته مكتبه وهو في طريقه إلى المنزل، ارتكب حادثا مروريا، أثناء إطلاق الرصاص على زجاج سيارته، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على القيادة، والاصطدام بعدة سيارات".



وأوضح أن الشرطة دونت بلاغا بالشروع في القتل، وأحالت الدبلوماسي الأمريكي إلى شرطة المرور، التي اتخذت إجراءات قانونية.



وأكد المصدر أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، ومدى ارتباطها بـ"عمل إرهابي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.