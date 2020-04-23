ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية

مراسلون / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من المغرب والكويت وقطر ولبنان، الخميس، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 151 إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ عدد المصابين 3537، عقب الكشف عن 91 إصابة.



وقالت الوزارة على الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 430، بعد تماثل 13 مريضا للشفاء.

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة علي السند، في مؤتمر صحفي، تسجيل وفاة بكورونا و151 إصابة و55 حالة تعافي.



وبذلك ترتفع محصلة الإصابات بالفيروس إلى 2399، بينها 498 متعافيا و14 وفاة.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 623 إصابة بالفيروس، فيما تعافى 61 مريضا.



وأفادت الوزارة، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7764، بينها 10 وفيات، و750 متعافيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات ليصل الإجمالي إلى 688.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، إن 1357 فحصا، أثبت وجود 6 إصابات فقط.



وأوضحت أنها لم تسجّل أي وفاة اليوم، ليبقى عدد عند 22 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي ، فيما تعافى 144 مريضا.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و653 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفا، وتعافى أكثر من 727 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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