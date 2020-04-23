"تيكا" تُسلم "الصحة" الفلسطينية مساعدات لمواجهة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



سلّمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الخميس، وزارة الصحة الفلسطينية، مواد تعقيم وتنظيف للمختبرات المركزية الفلسطينية، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم في مقر وزارة الصحة الفلسطينية بمدينة رام الله، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية مي كلية، ومدير مكتب "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا.

وقالت كيلة، في كلمة لها خلال الحفل "اليوم، تسلمنا مساعدات من وكالة التعاون والتنسيق التركية، وهي عبارة عن مواد تنظيف ومعقمات للمختبرات المركزية في وزارة الصحة، من شأنها المساعدة في الحفاظ على سلامة العاملين في المختبرات، وسلامة الفحوص".

ووجهت وزيرة الصحة الشكر لتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا.

وأَضافت "لنا علاقات تاريخية مع تركيا، ونسعى لاستمرار تلك العلاقات".

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بدوره، أكد "شتنكايا" على وقوف بلاده الدائم مع الشعب الفلسطيني.

وقال في كلمة له "هذه المساعدات جزء من مساعدات تركية، ستصل في الأيام القادمة لفلسطين لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف "صداقتنا مع الفلسطينيين إلى الأبد".

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة التركية وافقت على طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وحتى ظهر الخميس، وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية وضواحي القدس (بدون مدينة القدس الشرقية) وقطاع غزة إلى 336، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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