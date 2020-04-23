كورونا.. إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف بالعراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن الإجراءات المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان إن "عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية 22 إبريل/ نيسان 20 ألف و 40 موقوفا".

وأضاف أن "ذلك جاء انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة بخصوص التقليل من مخاطر انتشار كورونا".

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ويأتي إطلاق سراح الموقوفين ضمن سلسلة إجراءات أوسع، اتخذتها السلطات للحد من تفشي الفيروس بينها حظر التجوال وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية وحظر دخول الوافدين الأجانب ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها.

وحتى مساء الأربعاء، سجل العراق 1631 إصابة بكورونا، بينها 83 وفاة و1146 حالة تعافٍ.

وتراجع معدل الإصابات اليومية خلال الفترة القليلة الماضية بصورة واضحة في العراق، حيث لم تتجاوز حاجز 50 إصابة يومياً بينما كان المعدل التقريبي نحو 70 إصابة قبل حوالي أسبوعين.

ووفق تقديرات الصحة فإن العراق سيتمكن من احتواء الفيروس بشكل كامل خلال فصل الصيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.