ارتفاع الإصابات بكورونا في قطر إلى 7764

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7764 حالة . وقالت الوزارة ، في بيان اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات، وأشارت إلى تسجيل 61 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 750 حالة. انشر الخبر :

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