إبراهيم الصبيح مديراً لإدارة العلاقات والتوعية الصحية بصحة الرياض

صدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح مديرًا لإدارة العلاقات والتوعية الصحية بصحة الرياض.

يذكر أن الصبيح تقلد العديد من المناصب الإدارية بوزارة الصحة, ويعد من الكفاءات الإدارية المتميزة المتسلحة بالعلم والعمل الدؤوب.. تهانينا انشر الخبر :

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