شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1158 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة13930 حالة، بينها 11844حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 7 وفيات جديدة في المملكة، ليصل عدد الوفيات إلى 121 حالة، وتسجيل 113 حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي 1925 حالة”.

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وأوضح “العبد العالي”، أن “الحالات المعلنة اليوم الجديدة نسبة السعوديين 15%، وغير السعوديين 85%، وارتبطت غالبية الحالات من خلال اكتشاف بالمسح النشط”.

توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة:

المدينة: 293

مكة: 209

جدة: 208

الرياض: 157

الهفوف: 78

الدمام: 43

الجبيل: 40

الطائف: 32

الخبر: 28

عنيزة: 13

البكيرية: 11

تبوك: 10

حائل: 9

الهدا: 5

رابغ: 5

ينبع: 4

أبها + القطيف + الظهران + الباحة + عرعر + العقيق + نجران + الدرعية + حفر الباطن + الخرمة + أم الدوم +المندق + وادي الفرع = ١