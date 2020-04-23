أودي تعلن إطلاق الموديل الصالون من سيارتها A3 المدمجة خلال فصل الصيف المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أودي إطلاق الموديل الصالون من سيارتها A3 المدمجة خلال فصل الصيف المقبل بسعر يبدأ من 29.800 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن موديل الصالون الجديد يزيد في الطول على الموديل خماسي الأبواب بمقدار 15 سم ليصل إلى 4.50 متر، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 425 لترا.

وعلى الرغم من الاختلاف التصميمي عن الموديل خماسي الأبواب، فإن السيارتين تتطابقان في النواحي التقنية، حيث تعتمد أودي على العديد من الإلكترونيات مع رسوم متحركة بالعدادات، وشاشة لمسية كبيرة، والكثير من أسطح الاستشعار بدلا من المفاتيح، والاتصال الدائم بشبكة الإنترنت.

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وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 81 كيلووات/110 أحصنة و110 كيلووات/150 حصانا، كما يتم تدعيم محركات البنزين بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

وخلال أبريل/نيسان الجاري، كشفت أودي عن الموديل الكوبيه رباعي الأبواب Sportback من سيارتها الكهربائية E-Tron المخصصة للأراضي الوعرة.

وأوضحت أن الموديل E-Tron Sportback الجديد يتمتع بتصميم أكثر انسيابية لتقليل مقاومة الهواء، وهو ما يصب في مصلحة مدى السير، الذي زاد نحو 10 كلم تقريباً، في حين تتراوح سعة الحمولة بين 615 و1655 لتراً.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر من السيارة الموديل E-Tron 55 بقوة 265 كيلووات/360 حصاناً، التي قد تصل عن طريق التعزيز الإضافي إلى 300 كيلووات/408 أحصنة، وتصل سرعة السيارة بهذه القوة إلى 200 كلم/س.ش