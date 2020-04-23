الولايات المتحدة: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "داعش" الجديد

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، مكافأة تقدر بـ5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تدل على مكان زعيم "داعش" الجديد، خليفة زعيمها السابق، أبو بكر البغدادي.
وذكر بيان صدر عن سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، أن "الحكومة الأمريكية تعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف (حجي عبد الله) المولى".facebook
وأضاف البيان: "وكذلك من يقدم معلومات عن الإرهابيين، أبو عمر التركماني، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي".
وأشار البيان، إلى أن "حجي عبد الله، هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي بعد مقتل أبي بكر البغدادي في عملية عسكرية للجيش الأمريكي عام 2019".
المصدر: السفارة الأمريكية لدى بغداد "فيسبوك" + وكالات
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