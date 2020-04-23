شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية ترصد 1158 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالى إلى 13930 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم رصد 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 13930، موضحا خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس عن تسجيل 113 حالة تعافي من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1925.

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليونين و500 ألف مصاب حتى اللحظة ووفاة ما يزيد على 184 ألفا، وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716، وذكرت وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393 وعدد الوفيات إلى 681 وعدد المتعافين 4258، وكذلك أعلنت وزارة الصحة السودانية: تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162 حالة.

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وكشفت جونز هوبكنز، عن أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وأعلنت الصين عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتؤكد عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 82798 والوفيات 4632.

المغرب أعلن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في المملكة إلى 3446.