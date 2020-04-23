شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع الوفيات بكورونا لـ 14 حالة والإصابات 2399 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع اجمالي حالات الوفيات الى 14 حالة، بالإضافة إلى رصد 151 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى الفين و399 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر الصحفي الـ44، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية " كونا" ، إن حالة الوفاة الجديدة، لمواطن كويتي 41 عاما، وكان يتلقى العناية الطبية بغرفة العناية الفائقة منذ 28 يوما.

وأضاف السند أنه بالنسبة للاصابات الجديدة التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد شملت 12 حالة مرتبطة بالسفر، منها 9 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لبريطانيا، وحالة لمواطن كويتي قادم من الامارات، وحالة لمواطن كويتي قادم من تركيا، وحالة لمواطن كويتي قادم من مصر، وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن المرحلة الاولى من رحلات الاجلاء الجوي الأخيرة.

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وأشار الى أن الحالات المخالطة بلغت 132 حالة، شملت 5 لمواطنين كويتيين، و60 لمقيمين من الجنسية الهندية، و13 لمقيمين من الجنسية المصرية، و25 لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و11 لمقيمين من الجنسية الايرانية، و3 لمقيمين من الجنسية اللبنانية، وحالتان لكل من الجنسيات الاردنية، والسريلانكية، والباكستانية، والفلبينية، والنيبالية، ولمقيم بصورة غير قانونية (البدون)، وحالة واحدة لكل من الجنسيات الاوزبكية، والأفغانية، والسورية.

وتابع أنه تم كذلك خلال ال24 ساعة الماضية رصد 7 حالات قيد البحث عن أسباب العدوى، شملت حالتين لمواطنين كويتيين، وحالتين لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة واحدة لكل من الجنسيات الهندية، والبنجلاديشية وغير محددي الجنسية (البدون).



ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 55 حالة، منها 22 حالة في وضع حرج، و 33 حالة مستقرة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، دعوة المواطنين والمقيمين في الكويت، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات

وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قد أعلن أمس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع اجمالي حالات الوفيات الى 13 حالة، بالإضافة إلى رصد 168 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة حتى يوم أمس إلى ألفين و248 حالة.