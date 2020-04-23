شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد مهنئا بشهر رمضان: "نبشر شعبنا بلادنا بخير ومستقبلنا إلى خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشعب الإماراتي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نبارك لشعبنا قدوم شهر الخير والرحمة.. ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل... ونبشر شعبنا بأن بلادنا بخير.. ومستقبلنا إلى خير.. وبأن الله حفظ بلادنا بأعمال الخير.. تقبل الله منا ومنكم الصلاة الصيام وصالح الأعمال".



محمد بن راشد على تويتر

وكان قد أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالإفراج عن 874 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية فى دبى، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبى، أن العفو يأتى فى إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم فى هذه المناسبة العطرة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح وفرصة كبيرة للتوبة والرجوع عن أخطاء اقترفها أناس فى حق أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، لإعطائهم المجال لمعاودة الانخراط فى المجتمع وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم فى مناسبة جليلة لاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن.

وقد باشرت النيابة العامة فى دبى، التنسيق مع شرطة دبى، والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.

وقبل ذلك، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة لتوفير ملايين الوجبات والطرود الغذائية خلال شهر رمضان الكريم للأفراد والأسر، ونشر حاكم دبى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يوضح المجهود الكبير الذى يبذله المتطوعين فى تجميع وتوزيع الوجبات والمواد الغذائية.