شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب.. وارتفاع الإجمالى لـ 3537 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين السادسة من مساء أمس وحتى صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب، وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها قد بلغ 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

كما تم تسجيل حالتَي وفاة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.

وكانت وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر بالمغرب، منعوا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص؛ وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة فى عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.

وأوردت الوزارات الثلاث، في بيان مشترك، أنه تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، تبين لها أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.

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وطالبت الوزارات الثلاث بسحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، حصرا التى تم نصبها فى مداخل المؤسسات أو المناطق العامة أو المحلات التجارية أو أى مكان آخر، محذرة من مخالفة القرار تحت طائلة المتابعة القانونية.

وأكد البيان أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين ومناولة ونقل السلع.

كان رئيس الحكومة في المملكة المغربية قد قال إن المغرب يتعرض لحملة شرسة ومحاولة لشق الصف الوطني، جراء ارتفاع عدد "الحساد" لما قامت به البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، وهي إشارة إلى تحرك أيادي مأجورة في بلدان عربية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع الاتهامات باطلة بأن المغرب يعاني كثيرا في تلبية حاجياته اليومية، وفقا لصحيفة الصباح المغربية.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، في جلسة مسائلته الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه مهما حاولوا فلن ينجحوا الآن المغاربة حكومة وبرلمان ومؤسسات عمومية وخاصة ومنتخبة وسلطات محلية مجندون وراء الملك لتطوير البلاد لولوج نادي الدول الصناعية.

وأضاف أن الحكومة المغربية اتخذت 400 إجراء وستواصل العمل الاستباقى لمواجهة أسوأ الاحتمالات الممكنة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن المغرب حقق اكتفاءً ذاتيا في انتاج وتسويق المواد الاستهلاكية لشهور ولا خوف على الأسواق المغربية وسلاسل الانتاج.