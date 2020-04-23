اخبار الخليج

حكم بسجن فلسطينى فى غزة لمخالفته إجراءات الحجر الصحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بسجن فلسطينى فى غزة لمخالفته إجراءات الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الخميس، إن محكمة في قطاع غزة حكمت بالسجن ستة أشهر على فلسطيني هرب من منشأة للحجر الصحي لفيروس المستجد.

وأُلقي القبض على الرجل (33 عاما) يوم السبت بعد بضع ساعات من هروبه من المنشأة.

وقالت الوزارة إنه كان بالمنشأة منذ أقل من أسبوع وأجري له اختبار الفيروس بعد القبض عليه وجاءت نتيجته سلبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في غزة بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي .

Advertisements

ولم تورد الوزارة تفاصيل عن كيفية هروب الرجل من المبني الخرساني الذي يضم 500 غرفة، وهو مكون من طابق واحد ومحاط بجدار وتحرسه الشرطة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الرجل سيواجه أيضا تهما تتعلق ببيع المخدرات بسبب انتمائه لعصابة للمخدرات.

وقال مسؤولو الصحة إن 17 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في قطاع غزة. ويقيم نحو مليوني شخص في القطاع كثيف السكان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم بسجن فلسطينى فى غزة لمخالفته إجراءات الحجر الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا