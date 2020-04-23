شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بسجن فلسطينى فى غزة لمخالفته إجراءات الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الخميس، إن محكمة في قطاع غزة حكمت بالسجن ستة أشهر على فلسطيني هرب من منشأة للحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.
وأُلقي القبض على الرجل (33 عاما) يوم السبت بعد بضع ساعات من هروبه من المنشأة.
وقالت الوزارة إنه كان بالمنشأة منذ أقل من أسبوع وأجري له اختبار الفيروس بعد القبض عليه وجاءت نتيجته سلبية.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في غزة بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولم تورد الوزارة تفاصيل عن كيفية هروب الرجل من المبني الخرساني الذي يضم 500 غرفة، وهو مكون من طابق واحد ومحاط بجدار وتحرسه الشرطة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الرجل سيواجه أيضا تهما تتعلق ببيع المخدرات بسبب انتمائه لعصابة للمخدرات.
وقال مسؤولو الصحة إن 17 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في قطاع غزة. ويقيم نحو مليوني شخص في القطاع كثيف السكان.
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