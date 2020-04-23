شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إعادة فتح المراكز التجارية السبت والحكومة تصدر بيانا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات، إعادة فتح المراكز التجارية بداية من السبت المقبل ولكن بتدابير احترازية أهمها أن الطاقة الاستيعابية لا تزيد على 30%، وأكدت حكومة دبى أنها ستصدر بيانا بالتفاصيل اليوم .وفق العربية.

وإعادة فتح مراكز الصرافة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية من انتشار عدوى كورونا اهمها التزام العملاء والمواطنين بارتداء الكمامات الطبية والجوانتيات واستخدام جميع هذه الأماكن التى سيعاد فتحها المطهرات وإجراءات النظافة والتعقيم المطلوبة .

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8,756 حالة.

وأعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.