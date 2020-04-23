سبيس إكس تنجح في إطلاق الدفعة السابعة من «ستارلينك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت شركة الفضاء الأمريكية (سبيس إكس) في إطلاق دفعتها السابعة من الأقمار الصناعية التي شملت 60 قمراً، في إطار مشروع (ستارلينك) لإنترنت الفضاء. وانطلق الصاروخ (فالكون9) إلى الفضاء من مركز كيندي للفضاء، التابع لوكالة ناسا، بولاية فلوريدا، الأربعاء، ونجح في وضع الأقمار في المدار الأرضي المنخفض المحدد، ثم هبطت المرحلة الأولى منه بنجاح على منصة استقبال الصواريخ الفضائية العائمة بالمحيط الأطلنطي.

ونشر الملياردير إيلوم ماسك، مالك «سبيس إكس» عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو يصور عملية الإطلاق الناجح للصاروخ، محملاً بالأقمار الصناعية التي تهدف إلى توفير تغطية إنترنت في أمريكا الشمالية العام الجاري، وبحلول نهاية العام المقبل، ومع إتمام إطلاق كل الأقمار الصناعية المتوقعة، ستتوفر تغطية إنترنت في جميع أنحاء العالم.

تقدر«سبيس إكس» قيمة مشروع «ستارلينك» بحوالي 10 مليارات دولار. وتنضم الأقمار الـ60 حديثة الانطلاق لتلحق بـ 420 تم إطلاقهم على دفعات سابقة منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد الأقمار المنتظر إطلاقها 12 ألف قمر صناعي.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة الأقمار الصناعية «ستارلينك» مخصصة لتغطية الأرض بما فيها من مناطق نائية وقليلة السكان، بالإنترنت الفضائي العامل بسرعة جيجابايت واحد في الثانية، ما يناسب معيار 5G، وذلك بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن حتى 500 كيلوجرام في مدار أرضي منخفض.