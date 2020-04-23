وكيل أعمال بارتي ينفي التفاوض مع أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى وكيل أعمال الغاني توماس بارتي (26 عاماً) لاعب وسط أتلتيكو مدريد، ما قاله والد اللاعب عن وجود مفاوضات بينه وبين أرسنال، وكان جيكوب والد بارتي قد صرح:«اتصلت بابني وسألته عن شائعات أرسنال وقال لي أجل إنها صحيحة والصفقة تعتمد على حجم السعر الذي يطلبه أتلتيكو مدريد. إذا ذهب لأرسنال فهذا جيد لأن النادي لديه مشجعون كثيرون في غانا».

ويرتبط بارتي بإسبانيا ليس فقط عن طريق ناديه الذي يلعب فيه بل يملك أيضاً أسهماً في نادي ألكوبينداس، درجة رابعة، بالشراكة مع 3 شركاء بضمنهم وكيل أعماله جوزيه خيمينز. وكان بارتي الذي اشترى أسهم النادي متذيل الترتيب في أغسطس /آب الماضي تكفل بدفع أجور لاعبي الفريق دون اللجوء للمساعدة الحكومية ما دفع الصحافة الإسبانية لمقارنة وضع نادي الدرجة الرابعة بما فعله الكبار برشلونة وريال مدريد والأتلتي.