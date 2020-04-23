«صندوق موسيقى متجول» لتخفيف وطأة ليالي العزل في نيوأورليانز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما خلت شوارع مدينة نيوأورليانز الأمريكية من المارة، بعد تطبيق قيود العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد، لم تستسلم سارة جرانت، وعازفة الكمان المتجولة، آنا روزنوفسكا، لليأس، وقررتا تقديم عرض موسيقي متجول، تقود فيه جرانت عربة مكشوفة ذات ثلاث عجلات، وبداخلها روزنوفسكا تعزف على الكمان يحمل اسم (صندوق الموسيقى المتجول)، واكتسب شهرة في أحياء نيوأورليانز. وقالت روزنوفسكا «في مدينة تعشق الموسيقى مثل نيوأورليانز خيم الصمت على شوارعها الخالية التي أصبحت تعاني حالة من الفراغ». وأضافت «أدت القيود الصارمة على التجمعات إلى إلغاء الحفلات الموسيقية، واستعراضات الشوارع ومهرجان الجاز والتراث الذي كان يجذب مئات الآلاف في مثل هذا الأسبوع، والأسبوع القادم. أما الآن فتصدح الألحان التي نعزفها مباشرة مصحوبة بموسيقى مسجلة في الخلفية، في محاولة لتخفيف وطأة ليالي العزل عن سكان المدينة الهادئة».