«فيفا بلاي ستيشن» تبدد ملل الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برزت لعبة «فيفا بلاي ستيشن» كوسيلة لتبديد الملل، وفي إطارها فاز أندريه جوميز، لاعب إيفرتون على واعد تشيلسي رييس جيمس 8-صفر، رغم أن لاعب الوسط البرتغالي تعلم اللعبة قبل أسبوع فقط، وكانت أندية البرمييرليج أطلقت مسابقة دوري ممتاز افتراضية على لعبة فيفا بشرط أن يلعب كل لاعب مشارك بقميص فريقه وسوف تعرض البطولة غداً السبت على سكاي سبورت وتذهب جائزتها لدعم جهود مكافحة كورونا.

وسلط الألماني ايكاي جندوجان الضوء على معاناة اللاعبين أثناء الحجر المنزلي وقال:«بصراحة، من الصعب تحفيز نفسك على التمرينات يومياً عندما لا تذهب للملعب، الوضع مماثل لمن يعملون عن بعد الآن»، وقال اللاعب الذي عاد لمنزله في هينسبيرج: «الوضع في زمن كورونا ذو حدين، كما هي الحال للجميع، من جهة يتعافى اللاعبون المصابون مثل ليروي ساني ومن جهة يشعر آخرون بالملل». ويساعد جندوجان بالتبرع بالمشتريات للممرضات تقديراً لعملهن في مستشفيات نورمبرج ويعلق: «كانت هناك إمكانية المساهمة بشيء وفعلت كما أنني عشت فترة طويلة في مدينة نورمبرج وناديها أول مسيرتي الاحترافية، اتصل بي مدير مدرستي الابتدائية الذي أقدره كثيراً وعلى اتصال دائم به ووضعنا خطة للمساهمة، أسارع دائماً لهذا النوع من المبادرات وأشعر بالامتنان لأنني قادر على المساعدة».