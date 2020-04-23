بينت يهاجم «أفعى أرسنال» ويدافع عن أوزيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد الإنجليزي، دارين بينت، نجم توتنهام السابق، اللاعب المجهول في أرسنال الذي سرب خبر رفض مسعود أوزيل اقتطاع جزء من أجره ووصفه بـ«الأفعى»، وكانت تقارير أشارت إلى أن النجم الألماني واحد من 3 لاعبين في غرفة ملابس الفريق الأول رفض الموافقة على مقترح النادي باقتطاع نسبة 12.5 في المئة من أجورهم لدعم اقتصاد النادي أثناء أزمة كورونا.

وقال بينت في معرض تعليقه على الموضوع: «هناك على ما يبدو أفعى في غرفة الملابس، وهذا ليس بالشيء الجيد، عندما يكون اللاعب ضمن فريق يكون الفريق كالعائلة، لكن عندما تسوء الأمور تشتعل النيران المضادة، أنا لو كنت مكان أوزيل لأجريت اتصالات لأعرف من سرّب اسمي، وأخفى اسمي الاثنين الآخرين».

وتابع بينت: «من المشين جداً سيل الانتقادات التي تعرض لها أوزيل في الصحف، هو لم يعلن صراحة أنه لن يوافق على التبرع بجزء من أجره، هو فقط يريد مزيداً من الوقت للتفكير بالموضوع، ويريد معرفة أين ستذهب الأموال؟ لا أحد ينكر تبرعات أوزيل السخية للأطفال، والفقراء».

وسلطت صحيفة الصن الضوء على منزل أوزيل، الذي يتقاضى 350 ألف استرليني أسبوعياً، المترف في شمالي لندن (10 ملايين استرليني)، المكون من 6 غرف نوم، وسينما منزلية، وأثاث على الطراز التركي اختارته زوجته أمينة جولشن بعناية، وتحدثت الصن عن أسطول سيارات النجم الألماني المولع بمرسيديس، فضلاً عن غرفة خاصة لأحذيته الرياضية. وختمت الصن تقريرها بعبارة «من لا يرغب بعيشة أوزيل؟»، متناسية أن هذا نمط عيش أغلب نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلاً عن نجوم الفورمولا 1، ونجوم كرة السلة الأمريكية، وبعض الصحف طالبت علنا بتخلص أرسنال من أوزيل بعد رفضه قبول اقتطاع الأجر، كأنها تنتظر مسوغاً لتبرير إنهاء مسيرته في إنجلترا مقابل أصوات خافتة أشارت لحبه للخير، والتبرع للمحتاجين.