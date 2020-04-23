متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الصحف الإنجليزية هجومها على فكتوريا زوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، بعد أن فرضت البطالة الجزئية على العاملين في شركتها، لاسيما أنه لم يروَ عنها أنها تبرعت في يوم ما لأعمال الخير لذلك تواصلت الهجمة عليها في الصحف وحتى من قبل ممثلين بريطانيين، وفي مسعى لتحويل الأنظار عن الانتقادات التي طالتها، عرض بيكهام على متابعيه الـ62 مليوناً، لعب مباراة خماسية في ناديه لكن بعد انتهاء حظر كورونا ضمن مبادرة «أول إن شالنج» دعماً لمكافحة الوباء.

ووعد بيكهام (44 عاماً) بعدم «التساهل» مع خصومه في المباراة، ونشر شريط فيديو على إنستجرام قال فيه: «قبلت بـ«أول إن شالنج» مع إنتر ميامي، أعرض عليكم وعلى أصدقائكم فرصة مواجهتي أنا وفريقي في ملعب تمرينات النادي ولن أكون نداً سهلاً، امضوا يوماً معي في ملعبنا وبعد المباراة نتناول الغداء ونشاهد مباراة لإنتر ميامي معاً. أدعو مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان لدخول التحدي».

ودخول التحدي يبدأ من 10 دولارات لـ10 مرات دخول على القرعة وصولاً إلى 100 و200 دولار وهو الحد الأقصى المسموح به لدخول القرعة، وستذهب الأموال المجموعة لصالح مؤسسات إطعام أمريكية، وسيحصل الفائز بالقرعة على تذكرة طائرة للملعب، بالإضافة إلى إقامة للشخص الفائز بالقرعة وأصدقائه وسيتم الاتفاق على موعد المباراة بين النادي والشخص الفائز بالقرعة عندما تعود الحياة لطبيعتها بعد كورونا.

ولكن يبدو أن مبادرة بيكهام لن تسهم في تخفيف الهجمة على زوجته، حيث علق بيرس مورجان مقدم برنامج «صباح الخير بريطانيا»: «فكتوريا مليونيرة وإمبراطورة مغرورة. أعتقد أن كل شخص وكل شركة يجب أن يسألوا أنفسهم: هل علينا فعلاً أن نعتمد على أموال دافعي الضرائب؟»