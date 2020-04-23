50 مصاباً بكورونا من طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبتت الاختبارات الطبية، إصابة ما يقرب من 50 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية من أجل إصلاحات في ميناء ناجاساكي في اليابان بفيروس كورونا المستجد، ما يزيد القلق من الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت أحوال المصابين.

وقال مسؤول في مقاطعة ناجاساكي: إن النتائج أظهرت الخميس أن 50 شخصاً على متن السفينة كوستا أتلانتكا، من الطهاة أو ممن يقدمون الطعام، أصيبوا بالفيروس. وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن مريضاً نُقل إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة الآن ووضع على جهاز للتنفس الاصطناعي. وأشار إلى أن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير في سكان المدينة بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء برغم تأكيدات من الشركة التي تدير السفينة بأنهم سيبقون في نطاقها.

كما ينتاب السلطات القلق أيضاً من الزيادة المحتملة في عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفى في الوقت الذي يضغط فيه ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا على الخدمات الطبية في اليابان.

تأتي الإصابات على متن«كوستا أتلانتكا»، بعد الحالات التي ظهرت على السفينة دايموند برنسيس في يوكوهاما قبل نحو شهرين، حيث تبين أن أكثر من 700 من الركاب وأفراد الطاقم أصيبوا بالفيروس، لكن لا يوجد على متن السفينة هذه المرة سوى أفراد الطاقم.

وسجلت اليابان أكثر من 11500 إصابة بالفيروس و300 حالة وفاة دون احتساب الإصابات على متن السفينة دايموند برنسيس.