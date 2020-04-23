شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عمره 6 سنوات يصمم قميص بيسكارا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز طفل يدعى لويجي داوجستينو (6 سنوات) في مسابقة نظمها نادي بيسكارا الإيطالي ( درجة ثانية ) لتصميم قميص الفريق للموسم المقبل. وكان هدف بيسكارا من المسابقة دفع الشعور بالملل أثناء فترة الحجر الصحي وعنوان المسابقة «سدد لكمة لكوفيد 19». وصمم لويجي قميصاً فيه دولفين (تميمة النادي بحكم كون مدينة بارما معقل النادي تطل على البحر الأدرياتيكي )وقوس الألوان الذي أصبح رمزاً للأمل والوحدة أثناء الأزمة، ووجهت الشركة المصنعة للقميص دعوة للطفل لمشاهدة القميص بعد إنتاجه.

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