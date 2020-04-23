شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» تتيح 6 تطبيقات لدعم «الرعاية الصحية عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الخميس، أنها، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات (اتصالات ودو) أتاحت 6 تطبيقات بصفة استثنائية على كافة الشبكات وحتى إشعار آخر، ضمن جهودها الحثيثة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وتشمل قائمة التطبيقات: «Mind Mina Telemedicine»، و«NextGenGP Telehealth»، و«vSee»، بالإضافة إلى «OKADOC»، و«doxy.me»، و«GetBEE».

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