«المركزي الأوروبي» يوافق على إقراض المصارف بضمان سندات عالية المخاطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي الأوروبي أنّ حكّامه وافقوا على السماح للمصارف بالاقتراض منه بضمان «سندات عالية المخاطر» سواء أكانت صادرة عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو، بشرط أن لا يكون تصنيف هذه السندات قد انخفض إلى هذه الخانة قبل السابع من نيسان /إبريل الجاري.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال البنك في بيان إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز قدرة المصارف على الاقتراض «للاستمرار في توفير موارد مالية لاقتصاد منطقة اليورو» في الوقت الذي يواجه فيه التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وأضاف البيان أنّ أي سند صادر عن هيئة حكومية أو شركة خاصة في منطقة اليورو وكان «لغاية السابع من نيسان /إبريل الجاري يلبّي الحدّ الأدنى من متطلّبات الجودة الائتمانية»، سيتمّ القبول به كضمان حتى وإن انخفضت درجة تصنيفه بعد هذا التاريخ إلى خانة القروض عالية المخاطر.

وهذا القرار «الاستثنائي والمطَمئن» بحسب إيريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، يعني بالنسبة إلى الأسواق في الدرجة الأولى السندات الحكومية الإيطالية المهدّدة بالهبوط هذا الأسبوع إلى خانة السندات العالية المخاطر أو كما يطلق عليها بلغة السوق «سندات المضاربة»، علماً بأنّ درجتين فقط تفصلان السندات الإيطالية عن هذه الخانة.

ومن المحتمل أن تخفّض وكالة ستاندرد أند بورز الجمعة التصنيف الائتماني لإيطاليا بعدما وضعته سابقاً تحت المراقبة السلبية.

وحتى وإن كان من غير المتوقّع أن تخفّض الوكالة درجة التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى خانة سندات المضاربة يوم الجمعة فإنّ حصول هذا الأمر لاحقاً يبدو «شبه محتوم»، بحسب مذكرة تحليلية أصدرها كومرزبنك مطلع نيسان /إبريل واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وعزا كومرزبنك السبب في هذا الأمر إلى الإجراءات المكلفة التي اتّخذتها إيطاليا في بداية أزمة وباء كوفيد-19.