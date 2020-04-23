فنلندا تمدّد الحظر على التجمعات العامة الكبيرة حتى نهاية تموز/يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، تمديد حظر التجمعات التي تضم أكثر من 500 شخص حتى نهاية تموز/يوليو، لكنها أوضحت أن قيوداً أخرى قد يتم رفعها قريباً. وقالت في مؤتمر صحفي أعقب مناقشات مجلس الوزراء حول موعد رفع تدابير احتواء فيروس كورونا المستجدّ:«إنّ قانون الطوارئ الساري حالياً والذي يحظر تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة سينتهي العمل به في 13 أيار/مايو، وإذا لم يتم تمديده فإن الحظر سيسري عندها على التجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 500 شخص». وأضافت «نجحنا حتى الآن في إبطاء انتشار الوباء. وسنرفع تدريجياً القيود التي فرضت خلال محاولة احتواء انتشاره».

وأكدّت مارين أنّ الحكومة ستزيد أعداد الفحوص المخبرية كما سيتم اعتماد تطبيق للهاتف المحمول لتعقّب سلاسل العدوى.

ورغم أنّ المؤسسات التعليمية بدأت تعيد فتح أبوابها في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى مثل النرويج والدنمارك، إلا أن السلطات الفنلندية لن تتخذ قراراً بشأن السماح للأطفال بالعودة إلى المدرسة قبل الأسبوع المقبل. وسجّلت فنلندا 149 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ و4100 حالة إصابة مؤكدة. وأعلنت هيئة الصحة الفنلندية، الأربعاء، أن الفيروس تجاوز ذروته في البلاد، لكنها نصحت بالإبقاء على القيود المفروضة، منذ منتصف آذار/مارس، عندما تم حظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق الحدود.