شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وقّع مرسوم تعليق الهجرة مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19: "إنّه في سبيل حماية عمّالنا الأمريكيين الرائعين، وقّعت لتوّي أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتّحدة". ويسري التعليق لمدة 60 يوماً على تصاريح الإقامة الدائمة (غرين كارد) فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

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