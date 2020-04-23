بلومبيرج يساعد على بناء «جيش» من متعقّبي المخالطين للمصابين بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الأربعاء، أنّ الملياردير مايكل بلومبيرج، يريد المساهمة في بناء «جيش» من متعقّبي المخالطين للمصابين فيروس كورونا المستجدّ لمساعدة الولاية، أكبر بؤرة لتفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، على الحدّ من تفشّي الوباء.

وسيساهم بلومبيرج، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، بأكثر من 10 ملايين دولار في هذه الجهود، التي ستشمل إجراء فحوص لفيروس كورنا المستجدّ وعزل المصابين به وتعقّب من خالطوهم. وقال كومو للصحفيين «يجب أن نبني جيشاً من المتعقّبين». وأضاف أنّ الولاية لديها حالياً 500 متعقّب في حين أنّها تحتاج إلى آلاف منهم، واصفاً المشروع بأنه «طموح للغاية». وأوضح الحاكم أنّ بلومبيرج عرض تطوير وتنفيذ البرنامج، الذي سيغطي ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت. وقال «ليست لدينا أشهر للقيام بذلك، لدينا أسابيع».

وأشارت ميليسا ديروسا، مساعدة كومو، إلى أنّ بلومبيرج، الذي كان حتى وقت قريب يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي نهاية العام الجاري، سيساهم «بأكثر من 10 ملايين دولار» في المشروع.

ويُعدّ إجراء الاختبارات على نطاق واسع أمراً لا بدّ منه للولايات التي ترغب في رفع القيود المفروضة لمكافحة تفشّي الوباء وإعادة فتح اقتصاداتها المنهكة من دون الخوف من موجة جديدة من العدوى. ويقول خبراء الصحّة إنّ عدم إجراء ما يكفي من الاختبارات يعني أن الولايات المتحدة ربما تقلّل من قدر الجائحة. وتعد ولاية نيويورك، أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة إذ سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في أمريكا.