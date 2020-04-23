رسميا.. فودافون ترد على تهمة العلاقة بين كورونا والجيل الخامس

دبي - بواسطة محمد فارس © فودافون فودافون

على الرغم من النفي الرسمي الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية، ردا على نظريات المؤامرة التي زعمت أن شبكات الجيل الخامس هي المسئولة عن عدوى فيروس كورونا المستجد، لا يزال البعض يؤمن بهذه النظرية.

وردا على ذلك، علق مسئول تنفيذي في شركة الاتصالات العالمية "فودافون"، أمس الثلاثاء، على نظريات المؤامرة المنتشرة والتي تربط شبكات الجيل الخامس للاتصال الخلوي بتفشي وباء فيروس كورونا. وقال يوهان ويبرج، كبير مسئولي التكنولوجيا في فودافون، لشبكة "سي إن بي سي" إنه لا أساس لهذه النظريات، مضيفًا: "بالفعل إنها أسوأ أنواع الأخبار المزيفة. أشعر بالحزن حقًا بشأن ذلك".

وتسببت هذه المزاعم في دفع بعض الناس لتحطيم أبراج الهواتف المحمولة في بريطانيا وهولندا. وقال ويبرج أنه حتى الاثنين الماضي، أحرق المهاجمون 24 من أعمدة الإشارة التابعة للشركة، أحدها كان يدعم مستشفى جديدا تابع للخدمة الصحية الوطنية البريطانية في برمنجهام بإنجلترا. وأضاف: "إنه أمر فظيع حقًا. يريد العاملون في الخدمات الصحية الوطنية التحدث إلى أسرهم، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب بعض الجهلة".