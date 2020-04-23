دبي - بواسطة محمد فارس لينوفو تعلن عن إطلاق عدد من أجهزة الألعاب Legion في المنطقة © Tech World قدمت بواسطة

لينوفو تطلق عن عدة أجهزة حاسوب من سلسلة Legion.

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق أحدث منتجاتها من سلسلة الحاسوب Lenovo Legion للألعاب في المنطقة، والتي تأتي بتحسينات مستوحاة من اللاعبين مثل تقنيات لوحة المفاتيح Lenovo Legion TrueStrike؛ والكفاءات الحرارية المتقدمة لـ Legion Coldfront 2.0؛ وعمر البطارية الذي تم تمديده عبر الوضع الهجين وNVIDIA Advanced Optimus وRapid Charge Pro؛ بالإضافة إلى الشاشات المحسنة بدعم Dolby Vision وOverDrive مع معدلات تحديث اختيارية تبلغ 240 هرتز للاستجابات داخل اللعبة شبه اللحظية بأقل من 1 مللي ثانية.

يدعم تشغيل هذه المجموعة الجديدة من التحديثات، أحدث معالجات الجيل العاشر من إنتل Core H-Series أو AMD Ryzen 4000، مع وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce® GTX 1650 Ti وRTX 2080 SUPER التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مع تصميم إنفيديا Max-Q .

تتضمن تشكيلة 2020 من لينوفو أجهزة Legion 7i و Legion 5i و Legion 5 و Legion 5Pi و IdeaPad Gaming 3i المحمولة والموجهة للألعاب على مستوى المبتدئين. وتضمن برجين جديدين يعملان كمحور مركزي أنيق في أي إعداد هما Legion Tower 5i وIdeaCentre Gaming 5i.

تقنيات وأدوات مميزة للألعاب

لينوفو أضافت لوحة مفاتيح Legion TrueStrike لتحسين تجربة اللعب، حيث تتميز بالتشغيل السريع، والشعور بالارتياح عند النقر والحركة الفائقة للمفاتيح من خلال تصميم المنحنى الانتقالي الثاني، وتوفر تجربة لعب حساسة للمس. تتضافر كذلك مع مرات الاستجابة المضادة للظلال بنسبة 100%، ومعدل الاستجابة ألف من الثانية، ومفاتيح “الهبوط السلس” التي تحاكي ضربات المفاتيح العميقة عند نفس مستوى تشغيل القوة لتحقيق دقة خارقة.

كما أضافت تقنية Lenovo Legion Coldfront 2.0 لزيادة الكفاءة الحرارية والتبريد في الأجهزة. وبجانبها ميزة الحرق المزدوج “Dual Burn” التي تدفع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات إلى حدود اللعبة داخل اللعبة بحيث يمكن للاعبين تجربة إطارات أكثر قابلية للتنبؤ في الثانية دون الحاجة إلى الاختناق الحراري.

قامت لينوفو أيضًا بتحسين عمر البطارية في إطار برنامج Lenovo Vantage، حيث يعمل الوضع المختلط على إطالة عمر البطارية من خلال السماح للمستخدمين بتعطيل معالج الرسومات المخصص بشكل يدوي عندما لا تكون هناك حاجة إليه. يعمل الطراز Optimus11 المتقدم، والمصمم بالتعاون مع إنفيديا لأجهزة محددة، على زيادة عمر البطارية بشكل كبير من خلال التبديل ديناميكيًا من وحدة معالجة الرسوميات المتكاملة (iGPU) لزيادة عمر البطارية، إلى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA (dGPU) المنفصلة للحصول على إطارات في الثانية أعلى.

فيما تتيح Lenovo Q-Control 3.0 للمستخدمين التبديل بين ثلاث سرعات لجهد ومروحة النظام (هادئة، متوازنة، أداء). وتشمل ميزات تحسين الطاقة الأخرى Rapid Charge Pro (البطارية من 0 إلى 50% في 30 دقيقة) 14 وميزة رشفة البطارية (تطلق غريزيًا الطاقة بجرعات صغيرة لمزيد من تناسق عمر البطارية).

لينوفو Legion 7i

يأتي تصميم حاسوب Legion 7i المحمول مع شاشة بقياس 15 بوصة وبدقة Full HD (1920 × 1080) بدقة ألوان Adobe sRGB بنسبة 100%، ويحتوي هذا الجهاز على VESADisplayHDR 400 للحصول على مستوى أعلى من التفاصيل الدقيقة. ويزن Legion 7i نحو 2.1 كجم.

ويضيف معالج إنتل Core i9 H-Series مع مساحة تخزين PCIe SSD تصل إلى 1 تيرابايت 8 وذاكرة DDR4 تصل إلى 32 جيجابايت. وذلك بجانب معالج رسومات يصل حتى GeForce RTX 2080 SUPER مع سرعة تردد 240 هرتز.

يدعم حاسوب لينوفو تقنية Dolby Vision بفضل شاشته عالية الدقة، ويدعم كذلك نظام الصوت Dolby Atmos.

يملك الجهاز بطارية بقوة 80 واط تقول الشركة أنها تستمر بين 8 إلى 9 ساعات ويمكن شحنها بنسبة تصل إلى 50% في 30 دقيقة بفضل تقنية Rapid Charge Pro14.

يضيف الجهاز كذلك لوحة مفاتيح Lenovo Legion TrueStrike التي توفر سلاسة بالاستخدام أثناء اللعب بشكل خاص.

تقنيات محسنة من لينوفو

توفر لينوفو نظام Lenovo Q-Control 3.0 المحسّن، المتوفر الآن على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة Legion 7i و5Pi و5i 1 و5 وعلى والحاسوب المكتبي Legion Tower 5i1. حيث يمكن الانتقال إلى وضع الأداء للشحن التوربو بعد المنافسة بجهد أعلى لوحدة المعالجة المركزية ومعدل إطارات أكبر لكل ثانية. بعد ذلك، أثناء إبراز تدفق الألعاب الإلكترونية، يمكن الانتقال لأسفل إلى الوضع الهادئ لتقليل استنزاف البطارية وضجيج المروحة، أو ضبطها ونسيانها عن طريق تمكين وضع “متزن” للتعديلات التلقائية بناءً على التطبيقات المفتوحة.

يعزز نظام Legion Coldfront 2.0 الأداء من خلال غرفة بخار مدمجة ومجموعة مستشعرات حرارية محدثة. فيعمل نظام المروحة المزدوج المكون من 73 شفرة مروحة مصنوعة من البوليمر البلوري السائل على تعزيز أربع قنوات حرارية مخصصة لتدوير الهواء بسرعات قصوى. كما تدعم تقنية الحرق المزدوج Dual Burn وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للعمل معًا لتحقيق أقصى أداء في اللعبة.

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برنامج Lenovo Vantage بدوره يتيح تعطيل بطاقة الرسومات المخصصة أو G-SYNC يدويًا عبر الوضع الهجين للحصول على زيادة في عمر البطارية أثناء التنقل. فيما تمنح تقنية Advanced Optimus.11 من إنفيديا سلاسة أكبر للمستخدمين لتشغيل أجهزتهم والتحكم بها.

صممت لينوفو جهاز Legion 5Pi مع وضع أولوية الألعاب في الاعتبار. ويتميز بوجود شاشة Full HD IPS مقاس 15 بوصة بمعدل تحديث اختياري 240 هرتز بسطوع يصل إلى 500 نيت في المتر المربع ووضوح مذهل يأتي مع شاشة VESA DisplayHDR 400 الاختيارية وتقنية Dolby Vision.

يضيف الجهاز معالج إنتل Core i7 H-Series ووحدة معالجة رسومات إنفيديا GeForce RTX 2060 الاختيارية على لوحة مفاتيح Lenovo Legion TrueStrike لمكافحة الظلال بنسبة 100 %، بالإضافة إلى مفاتيح وسائط مخصصة ولوحة أرقام لإنشاء الفيديو تحرير وإعداد وحدات الماكرو بشكل أسهل. كما يضيف تقنية Intel Wi-Fi 612 الأسرع، مع مساحة تخزين كافية (تصل إلى 1 تيرابايت PCIe SSD8) وخيارات ذاكرة يمكن رفعها.

يقدم الجهاز كذلك تقنية الصوت المميزة Dolby Atmos مع مكبرات الصوت Harman Kardon لمنح المستخدمين تجربة غامرة.

يوفر Legion 5Pi بطارية تصل إلى 80 واط يمكن العمل لمدة تصل إلى 8 ساعات بحسب الشركة، وتعمل مع تقنية الشحن السريع Rapid Charge Pro والتي تشحن الجهاز من صفر إلى 50 % خلال 30 دقيقة.

تعمل أجهزة Lenovo Legion 5i وLenovo Legion 5 المحمولة بنظام ويندوز 10 وتقدم للاعبين العديد من خيارات معالجات رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce. وتأتي بأحجام 15 بوصة و17 بوصة مع أحدث معالجات إنتل الجيل العاشر المحمولة Core H-Series على Legion 5i. ومعالجات AMD Ryzen 4000 H-Series على Legion 5.

كذلك يأتي Legion 5i مع شاشة Full HD IPS مقاس 15 بوصة بمعدل تحديث اختياري 240 هرتز بسطوع يصل إلى 500 نيت في المتر المربع وبتقنية VESA DisplayHDR 400 الاختيارية وتقنية Dolby Vision.

تدعم جميع الموديلات الموجودة في Lenovo Legion 5i و5 أسرع شبكة Wi-Fi 612 ونظام Dolby Atmos 13 ومتوفرة في لون فانتوم أسود بعمر بطارية يصل إلى 8 ساعات وRapid Charge Pro.14.

جهاز Legion Tower 5i هو برج الألعاب عالي الأداء وهو مناسب للاعبين الذين يرغبون بمحطة قتال منزلية عالية الأداء. ادفع أداء النظام إلى أعلى الإعدادات.

يوفر الجهاز معالج رسومات يصل إلى GeForce RTX 2080 SUPER مع معدلات إطارات كبيرة. ويأتي مع إضاءة LED الزرقاء الرائعة، والإضاءة الداخلية RGB الاختيارية وهيكله باللون الأسود الفانتوم، يمكن للاعبين اختيار استعراض شخصياتهم والأجزاء الداخلية عالية الطاقة مع لوحات جانبية شفافة.

يتوفر البرج الجديد مع ما يصل إلى معالجات Intel Core، ويتميز بنظام تبريد مطور Lenovo Legion Coldfront 2.0. تحتوي حرارته المحسنة على مبرد وحدة المعالجة المركزية بقدرة 150 وات ومراوح سحب أكبر، مما يسمح للهواء بالدوران بشكل أسرع في جميع أنحاء المقصورة الداخلية ذات الحجم 28 لتر. سيقدم Legion Tower 5 أداء عالي لمعالجات AMD Ryzen لأجهزة سطح المكتب لمعظم اللاعبين.

توفر لينوفو جهاز IdeaPad Gaming 3i بقياس 15 بتقنية IPS بدقة Full HD (1920 x 1080) مع معدل تحديث اختياري يبلغ 120 هرتز بفضل معالجات إنفيديا NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. ويضيف معالج إنتل الجيل العاشر Core i7 H-Series، بجانب معالجات AMD Ryzen كخيار في وقت لاحق من هذا العام.

أما IdeaCentre Gaming 5i1 فيأتي مع معالجات إنتل وما يصل إلى NVIDIA GeForce RTX 2060. ويضيف تقنية الصوت Dolby Audio.

يبدأ سعر Lenovo Legion 5 من 4,499 ريال ومن المتوقع أن يتوفر ابتداءً من شهر يونيو 2020

يبدأ سعر Lenovo Legion 7 من 7,699 ريال ومن المتوقع أن يتوفر ابتداءً من شهر يونيو 2020

التدوينة لينوفو تعلن عن إطلاق عدد من أجهزة الألعاب Legion في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.