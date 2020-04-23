بمناسبة رمضان.. الحوثيون يفرجون عن 31 مختطفا في تعز

اليمن / الخليج 365
قالت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، إنها أفرجت عن 31 مختطفا في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بمناسبة شهر مضان.
وأفادت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، في خبر مقتضب، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز (القسم الخاضع للحوثي) أفرجت عن 31 ممن سمتهم "المغرر بهم" (مختطفون) بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وهؤلاء مختطفون تم احتجازهم سابقا من منازلهم أو مقرات عملهم أو في الطرقات، بتهم تأييدهم للحكومة اليمنية أو التحالف العربي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحكومة اليمنية حول هذا الأمر، كما لم يتم تأكيد ذلك من مصادر مستقلة.
وتتقاسم الحكومة والحوثيون السيطرة على تعز، فيما تتهم منظمات حقوقية الجماعة بأنها تواصل اختطاف المئات من المحافظة، معظمهم في معتقلات بمنطقة الحوبان شرقي المدينة.
وفي الفترة الأخيرة، ازدادت المطالب الدولية والمحلية لأطراف الصراع بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين، منعا لانتشار كورونا في البلاد.
وحتى صباح الخميس، لم يسجل اليمن سوى إصابة واحدة بالفيروس، تم إعلانها في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بمدينة الشحر في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وتحذر منظمات إغاثية دولية من عواقب وخيمة في حال تفشي كورونا باليمن، الذي يعاني ضعفا شديدا في القطاع الصحي، جراء الحرب المشتعلة منذ قرابة 6 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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