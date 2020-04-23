تركيا تجلي 249 مواطنا من عُمان

وان (تركيا)/ الخليج 365

أجلت السلطات التركية، الخميس، 249 من مواطنيها العالقين في سلطنة عُمان، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن طائرة الخطوط التركية وصلت ولاية "وان" شرقي تركيا قادمة من سلطنة عمان وعلى متنها 249 مواطنا تركيا.

وأضاف أن السلطات التركية نقلت المواطنين من مطار "فريد ميلين" في الولاية، إلى مساكن الطلاب، بالتنسيق مع مديرية الرياضة والشباب وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ" التركية (آفاد).

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وأشار أنه سيتم إخضاعهم للحجر الصحي مدة 14 يوميا، إلى جانب توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و639 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 184 ألفا، وتعافى أكثر من 722 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.