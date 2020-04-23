وزير الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية.

وقالت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل إصابة لممرض من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل (جنوبي الضفة) يعمل في مستشفى المُطّلع في مدينة القدس".

كما ذكرت أنه تم اكتشاف 5 إصابات داخل مدينة القدس الشرقية، غير محتسبة بالعدد الإجمالي، بسبب منع إسرائيل للسلطات الفلسطينية بالعمل في المدينة المحتلة، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة للوزارة تفيد بإصابة 144 فلسطينيا هناك.

وأوضحت إن عدد المصابين في الضفة الغربية (بدون مدينة القدس الشرقية) وقطاع غزة، يرتفع إلى 336، ومن بين مجمل الإصابات، 17 حالة في قطاع غزة.

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