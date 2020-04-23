كورونا.. 102 إصابة في عمان وواحدة في ليبيا

عمان ـ ليبيا / الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان وليبيا، الخميس، وفق إحصاءات رسمية.



وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 102 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1716، منها 8 وفيات، وفق الوكالة الرسمية.

من جانبه أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل إصابة واحدة رفعت الإجمالي إلى 60.



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وقال المركز في بيان نشر في ساعة متأخرة الأربعاء، إن المختبر المرجعي بالمركز تسلم 97 عينة للكشف عن كورونا.



وأضاف أن 96 عينة كانت سالبة (غير مصابة) وواحدة موجبة (مصابة).



وبهذه الإصابة يرتفع الإجمالي في ليبيا إلى 60، بينها 15 حالة شفاء، ووفاة واحدة، بحسب بيانات المركز.



وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و639 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 184 ألفا، وتعافى أكثر من 722 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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