غزة.. السجن 6 شهور وغرامة بحق "هارب" من الحجر الصحي

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-



قضت محكمة عسكرية بغزة، بالسجن، وغرامة مالية، بحق "هارب" من مركز للحجر الصحي الاحترازي.

وقالت هيئة القضاء العسكري بغزة (تديرها حركة حماس) إن المحكمة العسكرية المركزية قضت بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 دينار أردني (نحو 700 دولار أمريكي)، بحق مواطن، لم تكشف هويته، هرب من مركز للحجر الصحي في رفح جنوب القطاع، السبت الماضي.

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وبيّنت الهيئة، في تصريح وصل مراسل وكالة الخليج 365، الخميس، أن الحكم جاء بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها"، واستناداً إلى المادة (429) من قانون العقوبات الفلسطيني.

والشخص المحكوم عليه، كان من العائدين لغزة عبر معبر رفح (جنوب غزة) الأسبوع الماضي، والذين يتم نقلهم إلى مراكز للحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتمكن المحكوم عليه، من الهرب، من "الحجر الصحي"، بتاريخ 18 أبريل/نيسان الجاري، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بغزة إلقاء القبض عليه بعد عدة ساعات.

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