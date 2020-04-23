ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا إلى 22157

سجّلت وزارة الصحة الإسبانية اليوم 440 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبيّنت الوزارة بأن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 22157 ، فيما ارتفاع عدد الإصابات إلى 213024 من 208389 في اليوم السابق. انشر الخبر :

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