الذهب يرتفع في التعاملات الفورية بنسبة 1.43%

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بمقدار 24.05 دولارًا أمريكيًا/ ما نسبته 1.43% ليصل إلى 1678.60 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 1.69 في المئة، ما يعادل 28.50 دولارًا أمريكيًا، ليصل سعره إلى 1710.55 دولارًا أمريكيًا.