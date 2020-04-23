تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19، منها 33 حالة لعمانيين، و69 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1716 وعدد الوفيات ثمانٍ. انشر الخبر :

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