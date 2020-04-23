أبشر تدرج خدمة عودة لجميع المقيمين

أدرجت منصة “أبشر” بشكل رسمي، خدمة “عودة” للتسجيل فيها من قبل المقیمین الراغبين في السفر جواً لبلدانھم. وأوضحت المنصة قائلة: “الآن يمكن لجميع المُقيمين النظاميين والمُخالفين داخل المملكة تقديم طلب عودة إلى بلدانهم إلكترونياً”. ونوهت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب المقدم من المقيم سيتم تنسيق إجراءات السفر الخاصة به. انشر الخبر :

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