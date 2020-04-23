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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "زوم" تعزز إجراءات تشفير التطبيق مع تجاوز عدد المستخدمين 300 مليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة زوم فيديو كوميونيكيشنز إنها بصدد تحديث خصائص التشفير في تطبيقها للمحادثات الجماعية بالفيديو للتغلب على مخاوف أمنية مع ارتفاع عدد المستخدمين 50% خلال ثلاثة أسابيع.
وقالت الشركة يوم الأربعاء إن أكثر من 300 مليون يستخدمون تطبيق زوم يوميا حاليا بعدما قفز عددهم بواقع 100 مليون خلال 22 يوما. جاء ذلك برغم سيل من الانتقادات واجهها التطبيق من خبراء في الأمن الإلكتروني ومستخدمين بسبب ثغرات تتعلق بالتشفير.
وقفز استخدام زوم بعد إقبال الشركات والأحزاب السياسية والمدارس والمنظمات والملايين في أنحاء العالم على العمل من المنازل بعد فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وشملت العيوب الأمنية في التطبيق اقتحام مستخدمين غير مدعوين لمؤتمرات فيديو.
ولمواجهة ذلك قالت الشركة إنها ستصدر نسخة جديدة من التطبيق، باسم زوم 5.0 خلال أسبوع.
وأطلقت الشركة، التي تتنافس أيضا مع تطبيق تيمز لمايكروسوفت وتطبيق ويبيكس لشركة سيسكو، أيضا خطة مدتها 90 يوما لإدخال تحسينات على التطبيق كما عينت مسؤول الأمن السابق في فيسبوك أليكس ستاموس مستشارا لها.
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