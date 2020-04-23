مايكروسوفت تدعم Notepad بميزات إضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تقديم تطبيق Notepad بميزات إضافية عبر متجرها الخاص.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن محرر النصوص يظهر في ويندوز 10 بأيقونة جديدة، كما قام المطورون أيضا بتوسيع وظيفة "البحث والاستبدال" (Ctrl + H) ووظيفة التكبير/التصغير (Zoom).

كما تم تحسين أداء البرنامج عند فتح الملفات الكبيرة.

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ويتطلب تثبيت التطبيق الجديد ويندوز 10 برقم الإصدار 19541.0 (تحديث مايو 2020) أو أحدث.

وتسعى "مايكروسوفت" حاليا مع اتحاد لشركات الأدوية، لتعيين متعافين من فيروس كورونا المستجد ، بهدف التبرع ببلازماتهم في محاولة لتصنيع علاجات للوباء.

وأطلقت "مايكروسوفت" خدمة "تشات بوت" (بلازما بوت)، وهو نظام مهمته الاستجابة لرسائل المستخدمين بطريقة آلية، بهدف قيادة الأشخاص إلى سلسلة من الأسئلة تساعدهم في اتخاذ قرار حيال ترشيح أنفسهم للتبرع بالبلازما.

وفي منشور عبر مدونتها على الإنترنت، قالت الشركة الأمريكية إنه توجد طريقتان لتجميع البلازمات، الأولى تتضمن جعل عمليات نقل الدم متاحة بطريقة مباشرة لأولئك الذين يحاربون الفيروس، والأخرى تتضمن دمج الأجسام المضادة للمساعدة في تطوير دواء لـ"كوفيد-19".