ما أطول وأقصر ساعات الصيام بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، حيث يبدأون فيه الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لعدد ساعات يختلف من منطقة إلى أخرى حول العالم.



تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، وهو بصورة تجعل المسلمين في منطقة بعينها يصومون ساعات أكثر من المسلمين في منطقة أخرى، إذ تصل في بعض المناطق لـ 20 ساعة وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة، بحسب موقع "ماي بري تايم أونلاين".

إضافة إلى تغير عدد ساعات الصيام بسبب الموقع الجغرافي، فإنها أيضا تتغير بمرور أيام الشهر، حيث يكون وقت الصيام في أول أيام الشهر مختلفا عن آخر أيامه.

يصوم المسلمون في عدد من المناطق حول العالم مثل تشيلي، في أمريكا الجنوبية، أقل من 12 ساعة، بينما يصوم آخرون 20 ساعة في عدد من المناطق.

فيما يلي أطول وأقصر ساعات الصيام والدول التي توجد بها:

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- جرينلاند - النرويج - فنلندا (20 ساعة)

السويد - ألمانيا (أكثر من 19 ساعة)

الدنمارك - بولندا - بريطانيا - كازاخستان - بلجيكا - سويسرا (18 ساعة وأكثر)

رومانيا - روسيا - فرنسا - إيطاليا - أفغانستان - كندا (17 ساعة وأكثر)

إسبانيا - البرتغال - اليونان - الصين - كوريا الشمالية - تركيا - أمريكا - اليابان (أكثر من 16 ساعة)

المغرب - باكستان - إيران - العراق - لبنان - سوريا (16 ساعة)

نيوزيلندا - الأرجنتين - جنوب أفريقيا - أستراليا - تشيلي (أقل من 12 ساعة)