شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 5 فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 5 في مدينة القدس، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، اليوم، أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.

وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.