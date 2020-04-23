شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خمس منها في مدينة القدس.

وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله أن الإصابات الجديدة "إحداها لممرض ثلاثيني من الظاهرية (جنوب الخليل) يعمل في مستشفى المطلع(بمدينة القدس) بعد مخالطته مصابين (بفيروس كورونا)".

وتابعت قائلة هناك "خمس إصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر داخل مدينة القدس".

وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل داخل مدينة القدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.

Advertisements

وأوضحت الكيلة أن مجموع الإصابات بين الفلسطينيين يرتفع بذلك إلى 480 إصابة.

وقالت في المؤتمر الصحفي إنه تم تسجيل خمس حالات تعافي لمصابين بفيروس كورونا.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

وعملت الحكومة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع على تخفيف بعض إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.