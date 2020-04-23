شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو الدول الأعضاء لزيادة الانفاق على الابتكار لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة الدول العربية أهمية التزام الدول العربية بتنفيذ الاستراتيجية العربية للابتكار والبحث العملي التى اطلقتها عام 2014 والتى تبنتها القمة العربية فى سرت عام 2010 وذلك بزيادة الإنفاق على الابتكار والبحث العلمي للوصول إلى حلول للتحديات التى تواجة الدول العربية وفى مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية فى جامعة الدول العربية فى تصريحات صحفية لها اليوم أن الدول العربية تحتاج فى ظل هذه الظروف والجائحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد إلى التوضيح للحكومات العربية بضرورة الاستفادة من المرونة المسموحة فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا الملكية الفكرية ومايتعلق بإستعمال الترخيص الإجباري فى تلك الانفاقيات والتى تجبر الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية للاجهزة والمستلزمات الطبية التى تحتاجها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،خاصة اجهزة التنفس الصناعي ، من اجل إتاحة هذه الاجهزة باسعار معقولة والسماح للدول والشركات بتصنيع تلك الاجهزة والأدوية وللقاح الخاص بالفيروس المستجد .

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وأوضحت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية أنه من مبشرات جائحة كورونا على قضايا الملكية تلفكرية هى قيام بعض الشركات التى تملك حقوق الملكية الفكرية لاجهزة التنفس الصناعي بادرت بالفعل من تلقاء نفسها وتنازلت عن حقوق الملكية الفكرية وسمحت للسركات الاخري فى العالم بانتاج اجهزة التنفس الصناعي حيث اظهرت ازمة كورونا ضعف الامكانيات الصحية فى الدول مهما كانت متقدمة او كان لديها القدرة على ذلك نظرا لان كل الانظمة الصحية والمستشفيات فى العالم تصبح فجاة امام وباء عالمى وضغط الاعداد الهائلة من المرضى الذين هم فى حاجة للعلاج من الفيروس خلال تلك الجائحة .

ورأت بخيت أن الشركات العالمية تنازلت طواعية عن حقوق الملكية الفكرية ، وهى( مبادرة محمودة) ، مؤكدة ان موضوع الملكية الفكرية لن يقف عائقا امام مواجهة التحديات الكبري التى تواجة العالم خاصة جائحة كوفيد19، وهذه احدى مبشرات تلك الجائحة حيث اصبح هناك وعى دولى لدي الحكومات والشركات للبحث عن حلول وعدم وجود اي تعنت من اصحاب الابتكار للادوية واللقاحات والاجهزة الطبية والسماح للاخرين بانتاج هذة الادوية خاصة لقاح الفيروس المستجد وأعربت عن أملها فى التوصل إلى لقاء ومصل لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن وان يتم اتاحته لجميع دول العالم .